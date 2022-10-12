بوتين: تخريب 'نورد ستريم' عمل إرهابي دولي وسابقة خطيرة

وقال إن الهجمات على خطوط الأنابيب، التي وصفتها الحكومات الأوروبية والغربية بأنها تخريب، تشكل «سابقة خطيرة».



وفي 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعرَّض خطا الأنابيب «نورد ستريم1» و«نورد ستريم2»، اللذان ينقلان هذه المادة من روسيا إلى أوروبا، أسفل سطح بحر البلطيق، لأعمال تخريب أدت إلى حدوث تسرب.



وكان بوتين قد اتهم بشكل مباشر الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وقال: «العقوبات لم تكن كافية للأنغلوساكسون، لقد انتقلوا إلى التخريب... من الصعب تصديق ذلك، لكن الحقيقة هي أنهم وراء تفجيرات خطوط أنابيب الغاز الدولية (نورد ستريم)».