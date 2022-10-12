العراق.. 'حركة امتداد' تقاطع جلسة تمرير رئيس الجمهورية

وقالت الحركة في بيان"بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس اسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".



وأضافت، "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".