سلطات سجن سعودي يقطعون اتصالا لمعتقل راي طلب ارسال شكوى بمضايقاتهم!

وبحسب حساب معتقلي الرأي في تويتر الذي يختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية قالت مها القحطاني زوجة المعتقل د. محمد القحطاني أن المسؤول عن السنترال في سجن إصلاحية الحاير بالرياض قطع الاتصال حين طلب منها زوجها إرسال شكوى بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين.



واضافت مها أن هذا السلوك قد تكرر من قبل.



والناشط الحقوقي السعودي محمد القحطاني هو الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) واستاذ جامعي.



واعتقل القحطاني في 9مارس عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومثلها منع من السفر بسبب المشاركة في تأسيس جمعية حسم وتهم أخرى متعلقة بحرية الرأي والتعبير.



وخلال تسعة أعوام حصل له فيها إنتهاكات كثيرة بحسب زوجته مها، منها حرمانه من توكيل محامي، والاستئناف، وسرقته، والاعتداء عليه لفظياً وجسديا، ووضعه عدة مرات في الحبس الانفرادي.



وتشهد السعودية اعتقالات جماعية لأصحاب الرأي والمفكرين والناشطين، ومحاكمات شكلية وأحكاماً جائرة منذ زمن، إلا أنّ السؤال هو أي أجندات تغطي ممارسات النظام السعودي، وتسمح لها بمزيد من التوغل على حساب رأي شعبها؟