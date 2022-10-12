شهيد جديد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس

وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء (12-10)، بالرصاص وبحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وفي التفاصيل، أصيب شاب فلسطيني في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بيت لحم الشمالي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر محلية: إن شابًّا (22 عامًا) أصيب مباشرة في عينه برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.



وأضافت أن الشاب نقل على إثر إصابته إلى مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا، لتلقي العلاج.



كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط الضفة).



وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إن "إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي استقر في الصدر، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأدخلت إلى غرف العمليات".



وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "الظهر" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور"، جنوب البلدة.



وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيًّا.



كما اقتحم عدد من مستوطني "كرمي تسور" وبحماية من قوات الاحتلال أراضي منطقة "جالا" غرب "بيت أمر"، والمناطق المحاذية لها، وجالوا فيها مرددين الشعارات العنصرية والهتافات المعادية.



وتشهد بلدة "بيت أمر" منذ صباح اليوم إضرابًا شاملا دعت إليه القوى الوطنية تضامنا مع مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة المحاصرتين منذ خمسة أيام من قوات الاحتلال.



وعمّ -اليوم- الإضراب التجاري معظم محافظات الضفة الغربية، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، وعلّقت نقابة المحامين العمل أمام المحاكم كافة؛ إسنادًا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، بعد إعلانهما العصيان المدني الشامل في مواجهة العقاب الجماعي وحصار الاحتلال.



واندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "عين اللوزة" في سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت منزلا، وفتّشته.



كما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال، اعتدت على محتجين فلسطينيين عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة، حيث أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، واعتقلت شابا بعد اعتدائها عليه.





وأطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، النار صوب المستوطنين وجنود الاحتلال جنوب جنين، تزامناً مع تصاعد حدة المواجهات مع قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.



واستهدف مقاومون المستوطنين وجنود الاحتلال بالرصاص، في منطقة الحفيرة قرب قباطية جنوب جنين، في حين أشعل الشبان الإطارات قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة.



وتسببت تشديدات الاحتلال العسكرية في نابلس، بأزمة مرورية على مفرق جيت صرة جنوب غرب المدينة، إلى جانب اندلاع مواجهات شديدة على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، إسناداً لمخيم شعفاط المحاصر.