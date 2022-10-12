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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 21:06

المغرب.. عشريني يضرم النار في نفسه

المغرب.. عشريني يضرم النار في نفسه
وذكر موقع "هسبريس" أن الشاب (21 سنة)، أقدم على إضرام النار في جسده مستعملا مادة البنزين، ما خلف له حروقا خطيرة على مستوى العنق والبطن والدراعين والورك، فيما لم يصب على مستوى الوجه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب، وأن الشاب لا يزاول أي عمل، وأنه كان في السوق الأسبوعي لجماعة أولاد أزمام في زيارة لوالدته (بائعة جائلة)، ورجحت أن يكون مصابا بأمراض عقلية.

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وأوضحت المصادر أن الشاب "من ذوي السوابق العدلية، وسبق له أن حاول الانتحار أكثر من مرة، آخرها كانت منذ حوالي 4 أشهر عن طريق تناول مادة سامة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث استنفر السلطة المحلية ورجال الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي بأولاد أزمام، وأن المصاب نقل إلى مستشفى قريب، قبل أن يتم توجيهه إلى الدار البيضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1018970
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