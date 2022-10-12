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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 21:06
هجوم صاروخي يستهدف حقل 'كورمور' شمالي العراق
وقال المصدر إن "صواريخ كاتيوشا، سقطت ضمن محيط حقل كورمور في قضاء جمجمال في محافظة السليمانية".
وكان الحقل قد تعرض عدة مرات سابقة لضربات صاروخية، فيما لم تحدد الجهات التي تقف خلف عمليات الاستهداف.
مصدر :
وكالات
رقم :
1018971
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