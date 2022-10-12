استشهاد رضيع من القدس اختناقا بغاز الاحتلال الإسرائيلي

وقالت مصادر محلية” إنّ طفلاً رضيعاً استشهد بعد اختناقه بغاز مسيل الدموع أطلقته قوات الاحتلال أثناء المواجهات المندلعة في كفر عقب بالقدس المحتلة”.



واندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال “الإسرائيلي”، عصر اليوم الأربعاء، في بلدة كفر عقب وبلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه في سلوان.



يذكر أن المواجهات مع قوات الاحتلال تصاعدت خلال الساعات الماضية في كافة قرى وانحاء مدينة القدس المحتلة، خاصة عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس، والذي أعلن سكانه حالة العصيان المدني نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحاجز منذ خمسة أيام.



الجمعة يوم غضب شعبي وتصعيد ميداني رفضًا لحصار الاحتلال ضد شعفاط



أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس، اليوم الاربعاء، أن يوم الجمعة المقبل هو يوم غضب شعبي وتصعيد ميداني في كل مناطق وأحياء القدس نصرة للأقصى ورفضنا لأشكال الحصار كافة.



ودعت القوى، في بيان لها، الحكومة بكافة وزرائها للنزول إلى الشارع والوقوف الجدي والفعلي على مسؤولياتها باحتضان الفلسطينيين ووضع رؤية لتعزيز صمود المخيم والمنطقة، داعية الفصائل الملتئمة في الجزائر لتحقيق الوحدة والانتصار.



وأكد البيان، على الدعوة لتعزيز التواجد والحضور والمشاركة في الوقفات الرافضة للحصار على مخيم شعفاط ومحيطه لليوم الخامس على التوالي، والتأكيد على أداء الصلوات الجماعية في الميدان.



واعتبرت القوى، إلى فرض سلطات الاحتلال حصارها على مخيم شعفاط وأحياؤها، "محاولة يائسة للتفرد بهم وممارسة كل أشكال البلطجة والارهاب المنظم ضدهم".