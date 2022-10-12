تفكيك عصابة تهريب السلاح للزمر الإرهابية شمال غربي إيران

وأوضح المصدر نفسه في بيان اليوم الأربعاء أن هؤلاء العناصر خططوا للمساس بالأمن العام وإثارة الشغب، لكنهم وقعوا في قبضة القوات الأمنية المنتسبة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) حين دخولهم البلاد عبر المنافذ الشمال غربية.



وأشار البيان إلى ضبط 9 قطع من أسلحة "ج 3" وكمية كبيرة من الأعتدة العسكرية التي كانت في حوزة هؤلاء المهربين.



وأكد مقر حمزة سيد الشهداء في بيانه هذا على أن: العدو يسعى من خلال هذه الممارسات إلى توفير الدعم للعناصر الإرهابية والانفصالية والمثيرة للشغب، وزعزعة الاستقرار والأمن العام داخل المجتمع، بهدف تحقيق أجنداته السياسية، لكنه مني بالفشل عند مواجهة القوات الأمنية الواعية والباسلة لدى مقر حمزة سيد الشهداء (سلام الله عليه).