الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 21:10

تفكيك عصابة تهريب السلاح للزمر الإرهابية شمال غربي إيران

تفكيك عصابة تهريب السلاح للزمر الإرهابية شمال غربي إيران
وأوضح المصدر نفسه في بيان اليوم الأربعاء أن هؤلاء العناصر خططوا للمساس بالأمن العام وإثارة الشغب، لكنهم وقعوا في قبضة القوات الأمنية المنتسبة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) حين دخولهم البلاد عبر المنافذ الشمال غربية.

وأشار البيان إلى ضبط 9 قطع من أسلحة "ج 3" وكمية كبيرة من الأعتدة العسكرية التي كانت في حوزة هؤلاء المهربين.

وأكد مقر حمزة سيد الشهداء في بيانه هذا على أن: العدو يسعى من خلال هذه الممارسات إلى توفير الدعم للعناصر الإرهابية والانفصالية والمثيرة للشغب، وزعزعة الاستقرار والأمن العام داخل المجتمع، بهدف تحقيق أجنداته السياسية، لكنه مني بالفشل عند مواجهة القوات الأمنية الواعية والباسلة لدى مقر حمزة سيد الشهداء (سلام الله عليه).
رقم : 1018973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
12 تشرين الأول 2022
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
12 تشرين الأول 2022
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
12 تشرين الأول 2022
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
12 تشرين الأول 2022
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
12 تشرين الأول 2022
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
12 تشرين الأول 2022
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
12 تشرين الأول 2022
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
11 تشرين الأول 2022
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
11 تشرين الأول 2022
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2022
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
11 تشرين الأول 2022
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
11 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها