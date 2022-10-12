بالصورة.. ضبط ملابس عليها العلم الإسرائيلي في صنعاء

واكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر عدم التساهل مع المتورطين باستيراد وتداول البضائع الإسرائيلية او تلك التي تحمل شعارات لكيان العدو الإسرائيلي .وعبر الوزير المطهر عن شكره لتفاعل المواطنين والابلاغ على تلك المخالفات، مشيرا الى ان الرقابة المجتمعية لها دور فاعل في مساندة العمل الرقابي لمكاتب الصناعة والتجارة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات .من جهته أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة ان الفرق الميدانية وبناء على توجيهات وزير الصناعة والتجارة قامت بمصادرة عينات تلك البضائع ومن خلالها تم الوصول إلى مستورد تلك الكمية.بدوره أشار نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة محمد سودان الى ان الفرق الميدانية أغلقت محل التاجر الذي قام باستيراد تلك الكمية .. مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته الى الجهات المختصة.