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الجمعة 14 تشرين الأول 2022 ساعة 13:47

رئيس لقاء علماء صور يهنئ بذكرى مولد الرسول (ص) وحفيده الصادق (ع)

رئيس لقاء علماء صور يهنئ بذكرى مولد الرسول (ص) وحفيده الصادق (ع)
وقال الشيخ علي ياسين العاملي: إننا نرى أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما، هما الإنهيار أو النهوض، ومن يريد النهوض عليه السير في ركب الثلاثية الألماسية التي حذفت كلمة هزيمة في قاموسها الذي يفيض بالإنتصارات، التي لن يكون آخرها فرض إنسحاب العدو الصهيوني من المياه الاقليمية اللبنانية والحصول على الحقوق اللبنانية.

اضاف: يجب إنجاز تشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية بالإتفاق بين الافرقاء السياسيين في المهلة الدستورية المحددة كي لا يضطروا إلى تلبية دعوة هذه الدولة او تلك لإتمام الاتفاق، مؤكدا ان الحل الداخلي أسرع وأقوى من اي حل خارجي.

وتابع: إن لبنان لن يكون وطنا لطرف دون آخر بل هو وطن نهائي لجميع أبنائه وطوائفه وعليه فلبقائه على الجميع الجلوس على طاولة التفاهمات والتمسك بقوته المتمثلة بالثلاثية واخذ القرارات الوطنية لا تلك التي تصدر من السفارات.

وناشد المجتمع اللبناني الالتفاف حول بعضه البعض والتكافل وعدم إنتظار حلول خارجية.

وختم العلامة ياسين مقدرا المصالحة الفلسطينية، داعيا لترجمتها وتعزيزها على أرض الواقع في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مخيم جينين سيهزم المحتل وكذلك القدس والضفة وكل شبر من فلسطين، موجها التحية لاهل العراق"، متمنيا "عليهم تعزيز الوحدة للحفاظ على ثروات العراق المادية والمعنوية وتعزيز دور العراق القوي والممانع في المنطقة.
رقم : 1019173
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