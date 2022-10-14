الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 تشرين الأول 2022 ساعة 13:49

علماء لبنان: الإسلام يدعو لكلمة سواء بعيدا من التعصب والغلو

علماء لبنان: الإسلام يدعو لكلمة سواء بعيدا من التعصب والغلو
وكانت كلمة لراعيي اللقاء شددا فيها على الوحدة الوطنية انطلاقا من المفهوم الديني الذي يجمع الإخوة في الوطن الواحد، فرسالة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) رسالة محبة وتسامح رسالة تجمع ولا تفرق تحمل مبادئ الرسالة الإنسانية المبنية على الخير وعلى بناء المجتمع الصالح وبناء الأمة الصالحة، بعيداً من الاختلاف السياسي أو الاختلاف في الرأي. فالإسلام يدعو إلى كلمة سواء بعيدا من التعصب والغلو.

وأكدا ضرورة الاهتمام بالتربية التي تؤسس لجيل يدرك ابعاد الدين الحنيف ويتعلموا من سيرة النبي محمد مبادئ السنة في الاحترام وفي التعامل مع الآخر وفي احترام الآخر، وفي الايمان بتجربة التعايش والشريعة، الاختلاف لا الخلاف في الرأي وغيره، خصوصا وأن بيروت بكل تفاصيلها واحيائها تشكل انموذجا فريداً في التلاقي ولطالما لعبت عائلات بيروت بعراقتها دورا في ترسيخ الوحدة الوطنية بعيداً عن التعصب والطائفية.

واختتم اللقاء بتأكيد عقد لقاءات أخرى وفي كل المناسبات الإسلامية والمسيحية، وإذا كان مولد النبي محمد يشكل مساحة لتلاقينا كمسلمين سنة وشيعة، فإنه أيضا محطة جامعة لنا كلبنانيين مسلمين ومسيحيين من عائلات بيروت العاصمة، التي هي صورة مصغرة عن لبنان الوطن الذي نريده بلدا للتعايش والمحبة.
مصدر : وكالات
رقم : 1019174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع.
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع.
قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة
قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة
14 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
12 تشرين الأول 2022
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
12 تشرين الأول 2022
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
12 تشرين الأول 2022
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
12 تشرين الأول 2022
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
12 تشرين الأول 2022
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
12 تشرين الأول 2022
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
12 تشرين الأول 2022
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
12 تشرين الأول 2022
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
11 تشرين الأول 2022
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
11 تشرين الأول 2022
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع.
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار