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الجمعة 14 تشرين الأول 2022 ساعة 21:51

ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد

ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
وتحدث ملك المغرب عن مشكلة تدبير الموارد المائية في البلاد، مؤكدا أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود.

وأوضح الملك محمد السادس في تصريح صحفي، أن بلاده تعيش "إجهادا مائيا هيكليا، ولا ينبغي أن يكون مطية للمزايدات السياسية أو تأجيج النعرات الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان المغربي تعليمات إلى جميع النواب والمستشارين بضرورة ارتداء الزي الوطني في الجلسة التي يحضرها الملك بداية الفصل التشريعي الجديد.

وشددت التعليمات على ضرورة "الحضور إلى مقر البرلمان في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".
مصدر : وكالات
رقم : 1019236
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