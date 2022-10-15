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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 09:11

أمير عبداللهيان: إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة

أمير عبداللهيان: إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة
وبحث الجانبان، في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الجمعة، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر والعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والقضايا الأخيرة في إيران.

وثمن أمير عبداللهيان جهود جوزيب بوريل البناءة لمساعدة جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتهم في الاتفاق النووي وقال: "على الرغم من بعض التصريحات الإعلامية المتضاربة من قبل الجانب الأميركي ، فإن خطوات الوصول الى اتفاق تمضي الان في المسار الصحيح، وفي هذا السياق رحبنا بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاتجاه الفني.

*وفاة مهسا اميني ذريعة لبعض المسؤولين الاوروبيين

وبشأن التطورات الجارية في البلاد قال: إن وفاة المرحومة مهسا أميني كان مبعث اسف لنا جميعًا. وفي هذا الصدد ، تم تقديم تقرير الطب العدلي الدقيق والعلمي من قبل عدد ملحوظ من الأطباء الاخصائيين والافراد ذوي الخبرة كما ان الإجراءات القضائية جارية أيضا.

واضاف وزير الخارجية: طبعا هذا الموضوع مجرد ذريعة لبعض المسؤولين الغربيين. والسؤال ماذا فعل الغرب حيال مئات من حالات القتل العمد لنساء وأطفال في كندا وأميركا خاصة من قبل الشرطة ؟!. لا يمكن أن يكون التصدي الأكثر عنفًا لأعمال الشغب عملا جيدًا ومقبولًا في اوروبا، في حين يتم اعتبار العمل نفسه في اطار القانون قمعًا في إيران.

*ايران ليست ارض الانقلابات المخملية او الملونة

ووصف أمير عبداللهيان المطالب السلمية بأنها قضية منفصلة عن أعمال الشغب والقتل واشعال النيران والعمليات الإرهابية ، وقال في الوقت ذاته: ان جمهورية إيران الإسلامية تتمتع بدعم شعبي قوي وديمقراطية فعالة. هنا ليست أرض الانقلابات المخملية او الملونة. إيران هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني: بالطبع ، نحن نتطلع إلى إطار أكبر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك ، ننصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية من منظار واقعي.

وأشار أمير عبداللهيان إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقائد الشهيد قاسم سليماني في مواجهة داعش في العراق وسوريا ، ونتيجة لذلك استفادت أوروبا من الأمن في قارتها.

وقال وزير الخارجية: لدينا تعاون دفاعي مع روسيا ، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي عدم إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع ووقف الحرب وإنهاء نزوح الناس.

*بوريل: الاتفاق بين إيران واميركا بشأن تبادل السجناء خطوة للأمام للتوصل إلى اتفاق

وفي هذا الاتصال الهاتفي ، اعرب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، عن ارتياحه للتقدم المحرز في مسار تنشيط الاتفاق النووي وأهمية التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ، وقال: الاتفاق بين إيران واميركا بشأن تبادل السجناء قضية مهمة وهو خطوة للأمام ونتطلع إلى التوصل إلى اتفاق.

وأشار جوزيف بوريل إلى التقدم الجيد الذي تم إحرازه في نيويورك وفيينا بشان مفاوضات رفع الحظر.

وأضاف: لا ننوي التدخل في شؤون إيران الداخلية.

واشار الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، إلى بعض المواقف الحادة في أوروبا ، مؤكدا على الحاجة للمزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

ونوه بوريل إلى توضيحات إيران بشأن التأكيد على عدم إرسال أسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها في حرب أوكرانيا واعتبرها جديرة بالاهتمام.
رقم : 1019296
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