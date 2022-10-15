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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 09:12

ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22

ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن "عدد القتلى في انفجار بالمنجم شمالي تركيا ارتفع إلى 22 قتيلا".

وتابع قوجة أنه "يتم علاج 8 من المصابين داخل وحدة "العناية المركزة"، و5 جرحى في مركز الاستجابة للطوارئ الذي أنشئ في المنطقة، وأنه تم الاستعانة بطائرتا إسعاف لنقل 1 من مرضى العناية المركزة إلى أنقرة، و5 إلى مركز الحروق في مستشفى ساكورا".

وبحسب وزير الصحة التركي، فقد أصيب 17 شخصا في الانفجار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 14 شخصا قتلوا في انفجار المنجم.

وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن 19 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار.

وبحسب الفناة، كان هناك 115 عاملا تحت الأرض، على عمق 300 متر عندما وقع الانفجار، وتم إجلاء بعض العمال.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة موقع الحادث غدا السبت.
مصدر : وكالات
رقم : 1019297
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