الادميرال تنكسيري: أبناء الثورة لن يستسلموا لتيار النفاق والكفر

جاء ذلك في بيان اصدره الادميرال تنكسيري الجمعة لمناسبة استشهاد نائب قائد الحرس الثوري في ناحية بيرم التابعة لقضاء لارستان بمحافظة فارس جنوب ايران الرائد نورالدين جنكجو والتعبوي احمد رضا عرفاني نيا.



وجاء في جانب من البيان: تفخر جمهورية إيران الإسلامية المظلومة والقوية بأن أبنائها، في سبيل حماية الدين والوطن والشرف ، يحافظون على الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية واستمرارية حركة عاشوراء الحسين (ع)، ويضحون بأرواحهم من أجل إقامة دولة ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، ولا يتقاعسون ولا يتساهلون في هذا الطريق ولا يستسلمون لتيار النفاق والكفر اليائس ويسارعون بلهفة إلى لقاء الله.



واضاف: هذا الاستعداد والتفاني من قبل شباب التعبئة الواعين وحراس الثورة المتمسكين بالولاية الذين يمضون بلا كلل في طريق تحقيق الرسالة العظيمة لشروق شمس الولاية العظمى، سيظل باقيا ومتلالئا في تاريخ الحرية لهذا الشعب الشجاع ، ورغم انف المرتزقة الجهلة وعناصر العدو الحقيرة ، ستصبح هذه الثورة اكثر قوة في ظل العزة والشموخ وستجعل الاعداء اكثر حسرة وذلة يوما بعد يوم.