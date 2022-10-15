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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 13:15

قطر وتركيا توقعان 11 اتفاقية تعاون جديدة

قطر وتركيا توقعان 11 اتفاقية تعاون جديدة
وجاء ذلك في ختام الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمدينة إسطنبول.

وشملت الاتفاقيات بروتوكول تعاون في مجال الإعلام والاتصالات، وبروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية وتلفزيون قطر.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية عالية الجودة بين وكالة اعتماد الحلال التركية ووزارة الصحة العامة القطرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية.

كما وقعت أنقرة والدوحة اتفاقية للدمج المتبادل لمناطق خدمة الشبكات الساتلية (استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مجال الاتصالات الصوتية والمرئية والإنترنت والفاكس والتلفزيون والراديو) التي ينظمها الملحق 30B من لوائح الراديو، ومذكرات تفاهم في مجال الأمن الغذائي، وإدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية، ومجال أعمال البناء.

إضافة إلى اتفاقية بشأن إنشاء وتشغيل المراكز الثقافية وأنشطتها، وبروتوكول تعاون بين المركز الثقافي التركي يونس إمره وهيئة متاحف قطر، ومذكرة تفاهم في مجال الأرشيف الدبلوماسي.

كما وقع وزيرا خارجية البلدين، مولود تشاووش أوغلو، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، البيان المشترك للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين، في ديسمبر 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية.

وهذه القمة هي الحادية والثلاثون بين الرئيس أردوغان والأمير تميم منذ عام 2014، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1019338
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