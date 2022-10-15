الصحة الإيرانية تسجل 6 وفيات جديدة بكورونا

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم السبت، الى تسجيل 397 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 123 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.



وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و554 الفا و6 شخصا.



كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و328 الفا و944شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و894 الفا و125 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.