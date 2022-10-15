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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 17:47

روسيا تتخذُ قراراً "مُهماً"

روسيا تتخذُ قراراً "مُهماً"
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف،  إن موسكو ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات العسكرية في الجارة الغربية.



وأضاف: "الطائرات المسيرة أثبتت كفاءتها في الصراعات الحديثة. استخدامها في إطار العملية العسكرية الخاصة ضرورة ملحة"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء.

وتابع: "روسيا ستبدأ إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع ومن طرز مختلفة".

وكانت "مسيرات انتحارية" استهدفت مواقع حيوية مهمة في أوكرانيا أكثر من مرة.


يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت أن سلسلة من الهجمات الروسية نفذت بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 خلال الأسابيع الأخيرة.
والاثنين الماضي، أكد أيضا الجيش الأوكراني أن البلاد تعرضت لاستهداف من مسيرات إيرانية.
 
وحينها، أوضح الجيش أن القوات الروسية "استخدمت مسيرات من طراز شاهد-136 أطلقتها من أراضي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم"، مضيفاً أنه تم "تدمير" تسع منها.

إلى ذلك، نفت طهران سابقاً وموسكو على السواء، الاستعانة بمسيرات من إيران، مؤكدة أن لديها القدرات الهجومية الكافية.
رقم : 1019370
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