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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 17:54

ايران .. ازاحة الستار عن المرجل الذكي المعياري المحلي الصنع

ايران .. ازاحة الستار عن المرجل الذكي المعياري المحلي الصنع
واعتبر روح الله دهقاني فيروزآبادي، في الملتقى والمعرض الثالث للشركات المعرفية في محافظة خراسان رضوي، أن السوق هو أكبر حاجة للتحول في نظام الابتكار الوطني في البلاد وتطوير الاقتصاد المعرفي، وأضاف: ينبغي الإشارة إلى أن الحاجة الأكبر اليوم ليست فقط الشركات المعرفية ولكن أيضًا الاقتصاد المعرفي، باستخدام الأسواق المحتملة الحالية والمساعدة في ربط الإبداع والابتكار والتكنولوجيا لهذه الشركات بالصناعة والسوق.

واوضح أنه من الضروري لجميع القطاعات المؤثرة أن تمهد الطريق أمام حركة الناشطين في النظام البيئي التكنولوجي.

وخلال هذه المراسم تم ازاحة الستار عن المرجل الصناعي الذكي المعياري المحلي الصنع.

ويتمتع هذا المرجل الذكي، بالإضافة إلى التحكم التلقائي في نسبة الوقود والهواء، بقدرات مثل تحسين استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30٪ والتحكم في الموقد حتى 5 أقسام مستقلة.

وتم صنع هذا المنتج الإيراني وتشغيله من قبل شركة "ايمن انرجي فرآيند" المعرفية بدعم من شركة الشركات الصناعات المتطورة التابعة للعتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد.

وهذا المنتج له تطبيقات واسعة في تحسين استهلاك الطاقة ويلبي احتياجات البلاد وقطع استيراد النماذج الأجنبية.
رقم : 1019376
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