الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 19:00

تجمع العلماء المسلمين يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف

تجمع العلماء المسلمين يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف
وقالت في بيان اليوم السبت : في ٍهذه المناسبة العظيمة نذكر المسلمين جميعا وخصوصا المرجعيات الدينية والسادة العلماء، بضرورة التمسك بكلام الله تعالى الذي أخبرنا أن هذه الأمة هي أمة واحدة وليست أمما، فقال جل وعلا: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون). لذا فإننا مطالبون جميعا كمسلمين لأي مذهب انتمينا بالعمل يدا بيد من أجل تحقيق غاية وهدف صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق العبادة لله تعالى ورفعة الدين وإعلاء شأن المسلمين وتحقيق العدالة للناس كافة.

وأضافت: نتوجه بالتهنئة للبنانيين عامة على الإنجاز الذي حققته المقاومة وسيدها سماحة السيد حسن نصرالله بفرض شروطها وشروط الدولة اللبنانية على العدو الصهيوني، وأشادت الهيئة الإدارية في التجمع بالتعاون الذي تم بين الرؤساء الثلاثة وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني والذي نرجو ان يكون نموذجا يحتذى في حل كل المسائل السياسية والاقتصادية والمعيشية المنطلقة من المصلحة الوطنية البعيدة عن المنطق الطائفي والفئوي والحزبي.

وتابعت: من خلال الإنجاز الذي تم، فإننا نؤكد على ضرورة التمسك بحق الشعب اللبناني في كل أرضه وثرواته والاستفادة من مقدراته من النفط والغاز وعدم التفريط بأي جزء هو من حق الدولة اللبنانية واللبنانيين والدفاع عن سيادة لبنان في الأرض والبحر والجو. ونطالب المسؤولين بالعمل على التلزيمات الموثوقة والشفافة مع شركات ذات سمعة طيبة لحماية العقود من السرقة والهدر والنهب والسمسرات والتلزيمات بالتراضي.

وختمت: إن حماية هذه الثروة من النهب هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها الشرفاء في هذا البلد متضامنين لحفظ ثروة الشعب اللبناني من مافيا المال والسياسة وعدم نهبها، كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لأن ذلك هو الأمل الوحيد المتبقي لخروج لبنان من أزمته وضائقته الاقتصادية والمعيشية والمالية.
رقم : 1019384
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
15 تشرين الأول 2022
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
15 تشرين الأول 2022
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
15 تشرين الأول 2022
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
15 تشرين الأول 2022
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
15 تشرين الأول 2022
الفتاة الإيرانية... الفتاة التي جسَّدت معنى المرأة والحرية والحياة
الفتاة الإيرانية... الفتاة التي جسَّدت معنى المرأة والحرية والحياة
15 تشرين الأول 2022
الضفة الغربية تشهد توترات خطيرة والوضع ينذر بقرب نشوب حرب مسلحة
الضفة الغربية تشهد توترات خطيرة والوضع ينذر بقرب نشوب حرب مسلحة
15 تشرين الأول 2022
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية
15 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: قوات الجوفضاء من أشد العقبات التي لا يمكن للأعداء اجتيازها
اللواء سلامي: قوات الجوفضاء من أشد العقبات التي لا يمكن للأعداء اجتيازها
14 تشرين الأول 2022
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع
14 تشرين الأول 2022
قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة
قائد الثورة الاسلامية: تكريم عيد مولد النبي (ص) هدفه أخذ الدروس واعتباره أسوة
14 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
12 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية
امين حركة الامة لإسلام تايمز: قوة محور المقاومة وانتصاراته المتتالية من أكبر إنجازات هذا المشروع
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير