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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 21:48

اللواء باقري : نرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق

اللواء باقري : نرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق
واشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الى وضع الزمر الارهابية في شمال غرب البلاد، مبينا ان هذه الزمر وبدعم من امريكا وسائر الاعداء اصبحت متعشعشة في كردستان العراق وخلال السنوات الاخيرة وبدعم الادارة الامريكية تحولت الى مجموعة تهدد الامن القومي الايراني.

واضاف : إن حقيقة وجود 3000 عنصر عسكري خلف جدارنا الحدودي يقومون بصنع القنابل وتدريب العناصر العسكرية أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا وسنواجههم ، لذلك ستستمر هذه العمليات مهما طال الوقت.

وتابع اللواء باقري قائلا : قلنا للسلطات الإقليمية أن هناك طريقتان، اما ينبغي أن تتحول هذه الجماعات الى كيانات مدنية ويتم نزع سلاحها ، او أن على سلطات كردستان أن تطرد الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة.

ولفت الى ان هناك 1200 مقر عسكري في شمال العراق يقوم بعمليات ضد البلاد مبينا ان الكيان الصهيوني كان يقوم باختيار عناصر من بين هذه الزمر لتدريبهم وارسالهم الى داخل البلاد للقيام بعمليات اغتيال وزعزعة الامن في البلاد واستخدامهم كإرهابيين مرتزقة مشيرا الى ان مقار هذه الزمر كانت نوعا ما تابعة للصهاينة بحيث تم قصف احدى هذه المقار في أربيل من قبل قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.

وختم كلامه بالقول : نحن نعرف مكان القاعدة الأمريكية وعدد القوات هناك وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها فيها. من اليوم فصاعدا، إذا اتخذوا أي إجراء ضد مسيراتنا، فسنقوم بالتأكيد بالرد، كما أننا نحتفظ بحق الرد على الإجراء الأخير من قبلهم .
رقم : 1019405
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