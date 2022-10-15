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السبت 15 تشرين الأول 2022 ساعة 21:49

تنديد يمني بعد تسليم العدوان السعودي الجزر اليمنية لإريتريا

تنديد يمني بعد تسليم العدوان السعودي الجزر اليمنية لإريتريا
واعتبرت السلطة المحلية بمديرية الخوخة وصول وإحتلال القوات الإرثيرية إلى جزيرة حنيش الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقتهم الماجورين إحتلال مكتمل الأركان للجزيرة.

وأكدت أن هذا التسهيل الذي حدث من قبل دول العدوان ومرتزقتها في الساحل الغربي عمل ممنهج وجبان يراد من شرعنة إحتلال الجزر اليمنية وإستخدامها لإنشاء القواعد العسكرية فيها بعد تهجير أبناء تلك الجزر ومصادرت حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة في ضل صمت أممي ودولي مخيف.

ودعت السلطة المحلية بمديرية الخوخة تحالف العدوان إلى سرعة إخراج كافة القوى المحتلة المتواجدة في الجزر اليمنية ومنها جزيرة حنيش، محملة قوى العدوان والمرتزقة كامل المسؤالية عن ما يحصل في جزيرة حنيش وبقيت الجزر المحتلة.

وطالبت السلطة المحلية بالمديرية المجتمع الدولي إلى إحترام السيادة اليمنية والضغط على تحالف العدوان وكافة القوى المحتله إلى سرعة مغادرة الجزر والأراضي اليمنية وإحترام المواثيق والعهود الدولية المتفق عليها التي تجرم التواجد الأجنبي في أرض أي دولة وبدون وجه حق.
مصدر : وكالات
رقم : 1019406
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