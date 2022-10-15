كمالوندي: سنعلن قريبا عن اخبار جيدة في مجال المفاعلات والادوية المشعة

وفي حديثه خلال الاجتماع العاشر للمجلس التنسيقي للعلاقات العامة للاجهزة التنفيذية بالبلاد، والذي عقد في مقر منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قال بهروز كمالوندي: اليوم اصبحت بلادنا من الناحية النووية محصنة ضد الضربات، ولم يتبق لأعدائنا وهم هدفهم الرئيسي ضرب القطاع النووي وعلماء ايران، خيار الا الدبلوماسية.



وصرح: لا يوجد جهاز تنفيذي كمنظمة الطاقة الذرية التي جمعت في آن واحد الجوانب السياسية والاقتصادية والتقنية سواء على الصعيد الداخلي والخارجي.



وانتقد تسريب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير السرية عن النشاطات الايرانية النووية، والتي تتم لأغراض مسيسة، بغرض تشويه صورة البلاد على الصعيد الدولي، داعيا الى تكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة هذه الحرب الناعمة.



ولفت الى انه خلال الفترة الاخيرة شهدت منظمة الطاقة الذرية نقلة نوعية في توجيه الابحاث التقنية نحو الاستخدام الصناعي، وقد تم تحقيق تقدم جيد وملموس خلال هذه الفترة، وفي هذا المجال تم انجاز اجراءات جيدة وسيكون لدينا قريبا اخبار جيدة في مجال المفاعلات والادوية المشعة.



وأكد انه رغم الحظر الجائر ضد البلاد، فإن منظمة الطاقة الذرية الايرانية وفضلا عن تلبية احتياجات الداخل، وفرت الادوية المشعة لـ400 الى 500 ألف شخص خارج ايران.



وأردف انه لعدة اسباب، اصبحت بلادنا محصنة ضد الضربات في المجال النووي، وقال: انه من خلال استخدام مختلف الاساليب ارتفع المؤشر الامني للقطاع النووي، ولم يبق لأعدائنا وهدفهم الرئيسي ضرب القطاع النووي وعلماء ايران، سوى الخيار الدبلوماسي.