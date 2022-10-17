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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 08:56

إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص

إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
وقال بيان للمركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية  إنه "توفي 4 أشخاص آخرين أصيبوا في حادثة حريق سجن ايفين".
وأضاف البيان إنه "يرتفع عدد الضحايا إلى ثمانية أشخاص بعد تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الحريق الذي نشب في سجن ايفين".
وأكد "إن جميع الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم كانوا من نزلاء السجن لجرائم تتعلق بالسرقة"، مبينة إن  "6 مصابين في هذا الحادث ما زالوا في المستشفى ويخضعون للعلاج والرعاية الطبية، وحالتهم العامة مواتية وتتحسن".
كما كشف بيان السلطة القضائية الإيرانية إنه "تم إبلاغ هويات جميع المتوفين إلى عائلاتهم وبعد الأمر القضائي، سيتم نشر أسمائهم على الملأ".
وأعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للقضاء في إيران، الأحد، أنه خلال حريق مساء السبت في سجن إيفين، توفي 4 سجناء "بسبب استنشاق الدخان الناتج عن الحريق".
كما ورد في هذا التقرير، كان جميع السجناء الأربعة القتلى من بين المحكوم عليهم بسبب السرقة، مشيرة إلى أن "61 سجينًا آخرين أصيبوا في حريق مساء السبت في إيفين، أن معظم المصابين عولجوا في العيادات الخارجية".
وبحسب هذا التقرير ، تم إدخال 10 سجناء أصيبوا في الحريق إلى المراكز الطبية ، وورد أن 4 منهم في حالة خطيرة.
 
رقم : 1019591
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