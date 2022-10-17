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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 09:10

وزير الصحة: ​​إيران تتبوء المرتبة الأولى بالمنطقة في سلامة الغذاء

وزير الصحة: ​​إيران تتبوء المرتبة الأولى بالمنطقة في سلامة الغذاء
وأكد وزير الصحة بهرام عين اللهي خلال ملتقى اليوم العالمي للغذاء على ضرورة موافقة مجلس الشورى الإسلامي على ضريبة التبغ وأضاف انه في الوقت الذي تستفيد صناعة التبغ من زيادة المبيعات ، فإن تأثيره على صحة الناس يتسبب في الحاق أضرار بمليارات التومانات بالنظام الصحي.

وصرح وزير الصحة: ​​المؤشر الوحيد الذي تجاوزتنا فيه دول أخرى في المنطقة وعلينا أن نحاول تحسينه هو ضريبة التبغ ، والحكومة توافق على ضريبة التبغ ونأمل أن يوافق مجلس الشورى الإسلامي هذا العام على هذه الضريبة.

ولفت إلى أن جميع القطاعات المحلية تقريباً تتأثر بزيادة التدخين وتتكبد الخسائر ، مشيراً إلى زيادة مخاطر الإصابة بألامراض الرئوية لدى المدخنين ، وقال: "إن السجائر تؤدي إلى تفاقم جميع الأمراض ويجب أن نتحدث عن تقليل التدخين في المجتمع عن طريق زيادة الضرائب واتخاذ قرار جاد في هذا المجال".
مصدر : وكالات
رقم : 1019592
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