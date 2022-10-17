الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم وسلفيت والقدس

وقالت مصادر، إن جنود الاحتلال اعتقلوا 3 فلسطينيين من بلدة حوسان غرب بيت لحم، بعد إيقاف مركبة كانوا يستقلونها، بمنطقة الشرفة.



والمعتقلون هم، خليل رأفت حمامرة، حسن علي حسن حمامرة، طارق مراد محمود حمامرة.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال الأسير المحرر عثمان عاصي، من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.



وفي القدس المحتلة، اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي جبل المكبر وصور باهر.



وأفادت مصادر مقدسية أن الشباب الثائر تصدى لاقتحام بلدة جبل المكبر بالمفرقعات النارية والحجارة، وأغلقوا الشوارع بالحاويات والمتاريس، وأشعلوا الإطارات لإعاقة تقدم قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وانتشرت في شارع المدارس بأعداد كبيرة.



واعتقلت قوات الاحتلال الفتى نور الدين زحايكة من بلدة جبل المكبر، واستهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية في القدس المحتلة، واعتقلت الشاب المقدسي أحمد درباس.