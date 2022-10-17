الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 12:34

صندوق النقد الدولي: ايران خفضت معدل التضخم في العام 2022

صندوق النقد الدولي: ايران خفضت معدل التضخم في العام 2022
وأعلن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته لمعدل التضخم في 193 دولة في العام 2022 ، تراجع معدل التضخم في إيران هذا العام ، وتحسن ترتيبها بين دول العالم في هذا الصدد.

وقدرت هذه المؤسسة الدولية معدل التضخم في إيران هذا العام بأقل من 40٪، بينما كان معدل التضخم في إيران في اتجاه تصاعدي من عام 2017 إلى عام 2021 ، ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينعكس الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم في إيران في عام 2022 ، وسينخفض ​​التضخم هذا العام في إيران إلى 39.98 في المائة.

ويأتي خفض معدل التضخم في إيران في عام 2022 في وقت يتزايد فيه معدل التضخم العالمي، وتكافح دول اخرى مثل الدول الأوروبية التي اعتادت على معدلات تضخم أقل من 3٪ لسنوات، ان يصل معدل التضخم الى اكثر 10 بالمائة.

وادى هذا الامر في تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ترتيب إيران من حيث معدل التضخم في عام 2022 قد تحسن بمرتبتين مقارنة بالعام السابق، واحتلت إيران المرتبة التاسعة في هذا الصدد، في حين احتلت المرتبة السابعة عام 2021، وفي هذا العام تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي بمرتبتين.

واستنادا الى ذلك، خلال العامين 2021 و 2022 ، تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي لمعدل التضخم بمقدار 4 مراكز، وتمكنت إيران من تجاوز 4 دول هي تركيا وسريلانكا واليمن وسورينام.

تجدر الاشارة الى ان معدل التضخم في تركيا كان أقل من إيران في عام 2020، أي 12.27٪، لكنه ارتفع بمعدل 73٪ في عام 2022، كما ارتفع معدل التضخم في سريلانكا في عام 2022 أكثر من 11 مرة مقارنة بعام 2020، من 4.3٪ هذا العام إلى 48.1٪ في عام 2022.
رقم : 1019625
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
17 تشرين الأول 2022
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
17 تشرين الأول 2022
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
17 تشرين الأول 2022
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
17 تشرين الأول 2022
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
17 تشرين الأول 2022
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
17 تشرين الأول 2022
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
15 تشرين الأول 2022
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
15 تشرين الأول 2022
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
15 تشرين الأول 2022
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
15 تشرين الأول 2022
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
15 تشرين الأول 2022
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
15 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية