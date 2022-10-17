صندوق النقد الدولي: ايران خفضت معدل التضخم في العام 2022

وأعلن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته لمعدل التضخم في 193 دولة في العام 2022 ، تراجع معدل التضخم في إيران هذا العام ، وتحسن ترتيبها بين دول العالم في هذا الصدد.



وقدرت هذه المؤسسة الدولية معدل التضخم في إيران هذا العام بأقل من 40٪، بينما كان معدل التضخم في إيران في اتجاه تصاعدي من عام 2017 إلى عام 2021 ، ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينعكس الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم في إيران في عام 2022 ، وسينخفض ​​التضخم هذا العام في إيران إلى 39.98 في المائة.



ويأتي خفض معدل التضخم في إيران في عام 2022 في وقت يتزايد فيه معدل التضخم العالمي، وتكافح دول اخرى مثل الدول الأوروبية التي اعتادت على معدلات تضخم أقل من 3٪ لسنوات، ان يصل معدل التضخم الى اكثر 10 بالمائة.



وادى هذا الامر في تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ترتيب إيران من حيث معدل التضخم في عام 2022 قد تحسن بمرتبتين مقارنة بالعام السابق، واحتلت إيران المرتبة التاسعة في هذا الصدد، في حين احتلت المرتبة السابعة عام 2021، وفي هذا العام تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي بمرتبتين.



واستنادا الى ذلك، خلال العامين 2021 و 2022 ، تحسن ترتيب إيران في التصنيف العالمي لمعدل التضخم بمقدار 4 مراكز، وتمكنت إيران من تجاوز 4 دول هي تركيا وسريلانكا واليمن وسورينام.



تجدر الاشارة الى ان معدل التضخم في تركيا كان أقل من إيران في عام 2020، أي 12.27٪، لكنه ارتفع بمعدل 73٪ في عام 2022، كما ارتفع معدل التضخم في سريلانكا في عام 2022 أكثر من 11 مرة مقارنة بعام 2020، من 4.3٪ هذا العام إلى 48.1٪ في عام 2022.