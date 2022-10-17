الإطار التنسيقي يكشف موعد تقديم كابينة السوداني الحكومية

وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تقديم كابينة السوداني الحكومية، من المحتمل أن تكون نهاية الاسبوع الحالي أو بداية الاسبوع المقبل".



وأضاف الحمامي، أن "السوداني وبالتنسيق مع اغلبية الكتل السياسية اتفق على اختيار شخصيات لها تاريخ اداري وسياسي، ولا يوجد عليها اي ملفات فساد ولديهم الخبرة في العمل ضمن اختصاصاتهم".



وبتاريخ 25 تموز 2022، أعلنت أمانة الإطار التنسيقي، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.



وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنّه "في أجواء إيجابية، اتفق قادة الإطار التنسيقي، وبالإجماع، على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".



وكان رئيس جمهورية العراق الجديد المنتخب من قبل اعضاء مجلس النواب عبد اللطيف رشيد، قد كلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا محمد شياع السوادني بتشكيل الحكومة الجديدة.