ارتفاع عدد إصابات ا لكوليرا في لبنان الى حوالي خمسين

وكشف النائب عبد الرحمن البزري ورئيس لجنة مكافحة كورونا في حديث إذاعي اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد اصابات الكوليرا في لبنان الى حوالى الخمسين اصابة، واعلن ان اجتماعا سيعقد اليوم لرصد الحالات الجديدة، موضحا ان هذه الحالات لا تقتصر فقط على النازحين السوريين بل طالت لبنانيين ايضا.



وطمأن ان لا خوف من انتقال العدوى من خلال الاسطح، مشددا على وجوب تأمين مياه صالحة للاستخدام وصيانة البنى التحتية لمنع انتشار الوباء والوصول الى مرحلة الخطر.



وتخوف من تسارع وتيرة الوباء خصوصا في المدارس لا سيما الرسمية منها مع غياب كميات كافية من المعقمات، داعيا الاهل الى توعية أطفالهم، وتجنب مشاركة الطعام.



وعن اللقاحات، اوضح ان انتاجها لا يلبي حاجات السوق، وان الحكومة اللبنانية تسعى للحصول عليها في حال انتشر الوباء.