?>?> هزه أرضيه بقوة 3.38 درجة تضرب السعودية - اسلام تايمز

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد على الساعة 22:46 هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر.



وذكرت أن الهزة تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.



وأكدت محطات الرصد الزلزالي بالهيئة أنه لم تسجل أي هزات ارتدادية.



وطمأن المتحدث المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي ولا خطورة منها.