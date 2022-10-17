?>?> هزه أرضيه بقوة 3.38 درجة تضرب السعودية - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 14:09

هزه أرضيه بقوة 3.38 درجة تضرب السعودية

هزه أرضيه بقوة 3.38 درجة تضرب السعودية
وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد على الساعة 22:46 هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت أن الهزة تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.

وأكدت محطات الرصد الزلزالي بالهيئة أنه لم تسجل أي هزات ارتدادية.

وطمأن المتحدث المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي ولا خطورة منها.
مصدر : وكالات
رقم : 1019647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
17 تشرين الأول 2022
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
17 تشرين الأول 2022
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
17 تشرين الأول 2022
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
17 تشرين الأول 2022
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
17 تشرين الأول 2022
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
17 تشرين الأول 2022
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
15 تشرين الأول 2022
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
15 تشرين الأول 2022
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
15 تشرين الأول 2022
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
15 تشرين الأول 2022
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
15 تشرين الأول 2022
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
15 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية