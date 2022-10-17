?>?> رئيس القضاء الايراني: حادث سجن إيفين ارتكبه عملاء العدو - اسلام تايمز

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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 14:54

رئيس القضاء الايراني: حادث سجن " إيفين " ارتكبه عملاء العدو

رئيس القضاء الايراني: حادث سجن " إيفين " ارتكبه عملاء العدو
وأشار الى التصريحات التدخلية التي اطلقها الرئيس الاميركي مؤخرا ضد الشعب الايراني ونظامه وقال: ان الرئيس الاميركي الذي يطلق مثل هذه التخرصات لديه ملف اسود عن جرائمه التي ارتكبها في عدة عقود ضد شعوب العالم وخاصة الشعب الايراني.

ووصف رئيس الجهاز القضائي الايراني التخرصات التي اطلقها " جو بايدن " ضد ايران وشعبها المسلم بأنها مثيرة للسخرية للغاية بسبب ماضيه الأسود في العالم وجرائمه التي راح ضحيتها الابرياء العزل في شتى ارجاء العالم ويتحدث عن ايران بهذه اللغة.

وأشار الى جانب من الجرائم والاعمال الارهابية التي ارتكبتها الادارة الاميركية والصهاينة وبعض الدول الغربية ضد شعوب منطقة غرب آسيا والشعب الايراني بالذات، مؤكدا ان هذه الجرائم التي طالت ارواح العلماء النوويين الايرانيين تمت على يد الصهاينة بدعم من اميركا.

وعرج على حادث سجن ايفين وقال: ان ماوقع في هذا السجن كان جريمة ارتكبها عدد من عناصر العدو حيث اشعلوا النار في معمل تم انشاؤه لتوفير فرص العمل للسجناء ومساعدة عوائلهم وتم حرقه رغم ان الهدف منه كان تطويرهم وتعليمهم مهنة مفيدة.

واضاف قائلا: ان عناصر العدو ركزوا في الحقيقة على نقاط قوة منظمة السجون لتأهيل السجناء اذ شهد سجن ايفين خلال عام ونصف العام الكثير من الأعمال لتحسين وضعهم الاجتماعي بينها توفير فرص العمل لهم.

وأشار الى اتصال جميع السجناء بعوائلهم في اللحظات الاولى للحريق حتى يطمئنوا على سلامتهم، مشددا على أنه أصدر الأوامر الى الجهات المعنية لتوفير مقدمات اتصال الذين لم يفلحوا في الاتصال بعوائلهم.

وتابع قائلا: ان المسؤولين لايتعاملون مع الاشخاص من موقع انفعالي بل انه يتم على الاسس الاسلامية والالتزام بالمبادئ والاخلاق الانسانية والقانونية، حيث أن مثل هذا التعامل يبغيه العدو لاستغلاله لتحقيق اهدافه.
رقم : 1019658
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