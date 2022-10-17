?>?> قائد الدفاع الجوي: نستطيع مراقبة تحركات أعدائنا في منازلهم وقواعدهم - اسلام تايمز

خلال مراسم اقيمت امس الاحد في جامعة الدفاع المقدس حول دور العلم والتكنولوجيا في فترة الدفاع المقدس ( حرب نظام صدام المقبور ضد ايران 1980-1988)، قال العميد علي رضا صباحي فرد: في السنوات الماضية، واجهنا شحة في الأسلحة والمنظومات، وأجرينا مناوراتنا بمنظومات موجزة من فترة الدفاع المقدس، لكننا اليوم نجري المناورات بأفضل المعدات المحلية الصنع والتي تتميز بافضل تكنولوجيا المعدات في العالم، ويعرف أعداؤنا أننا نمتلك القوة المطلقة في الدفاع الجوي على صعيد المنطقة في الوقت الحاضر.



وتابع العميد صباحي فرد قائلا: اليوم، أصبحت قوة الدفاع الجوي على مستوى أحدث المعدات في العالم في مجال الرادارات والحرب الالكترونية والاستخبارات والاعتراض والاشتباك.



ولفت الى أن قوة الدفاع الجوي تقوم بتحديث منظوماتها المحلية وفقا للتهديدات، مضيفا: اليوم قمنا بإنشاء التغطية الدفاعية اللازمة على جميع المستويات والطبقات الجوية، وفي منطقة الارتفاعات الشاهقة لدينا، تمكنا من اختبار منظومة "باور 373" حتى مدى يصل إلى 200 كيلومتر، كما أننا بدأنا ونجري الاختبارات الأولية لمسافة 300 كيلومتر من هذه المنظومة.



واردف قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني: اليوم مع منظومات الرادار المحلية، نرصد آلاف الكيلومترات ونستطيع مراقبة تحركات أعدائنا في منازلهم وقواعدهم.



واوضح صباحي فرد، بأننا وصلنا اليوم إلى مستوى من الردع لا نسمح للعدو بأن يستعرض عضلاته، مضيفا: إذا لم يهاجمنا الأعداء اليوم، فذلك بسبب اقتدار الشعب الإيراني، واذا كان من الممكن أن يهاجمنا العدو ، لكان قد هاجمنا عدة مرات، وإن قوة الدفاع الجوي المقتدرة في أفضل مستوياتها اليوم، واحذر الأعداء بأنه لا ينبغي لهم أبدًا التفكير في مهاجمة إيران الإسلامية. لأننا نقف بكل قوة وردنا سيجعلهم يشعرون بالندم.