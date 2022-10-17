?>?> العراق لسفير روسيا: لسنا مع الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي - اسلام تايمز

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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 14:59

العراق لسفير روسيا: لسنا مع الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي

العراق لسفير روسيا: لسنا مع الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصادي
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الروسيّ لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيَّة بين البلدين".

وأكَّد الوزير، بحسب البيان، أنَّ العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق من الناحية المبدئية ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب".

وأكد حسين، إنَّ "استمرار الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من الازمات في مختلف المجالات وخاصة ازمات التهديد الامني والطاقة والاقتصاد بما فيها حالة التضخم وتهديد الامن الغذائي ، لاسيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطيّة".

واشار إلى أنَّ "العراق دعا عبر مجموعة الإتصال العربيَّة تحت مظلة الجامعة العربيَّة إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام."

من جانبه، هنأ السفير الروسيّ الوزير بمُناسبة انتخاب رئيس الجُمهُوريَّة وتكليف رئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقيّ في التقدّم والازدهار.
مصدر : وكالات
رقم : 1019662
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