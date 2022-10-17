الصحة الايرانية: 370 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 554 ألفا و 703 إصابات مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 69 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 329 ألفا و 344 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 124 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 4حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 523 حالة وفاة.



وبلغ اجمالي اللقاحات لغاية اليوم 154 مليونا و 901 ألفا و 863 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 250 ألفا و 185 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 19 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 203 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).