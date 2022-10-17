الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 15:13

الصحة الايرانية: 370 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 370 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الأثنين: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 554 ألفا و 703 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 69 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 329 ألفا و 344 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 124 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 523 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات لغاية اليوم 154 مليونا و 901 ألفا و 863 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 250 ألفا و 185 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 19 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 203 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
مصدر : وكالات
رقم : 1019663
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
17 تشرين الأول 2022
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
17 تشرين الأول 2022
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
17 تشرين الأول 2022
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
17 تشرين الأول 2022
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
17 تشرين الأول 2022
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
هل يستجيب المغرب لدعوات استئناف المفاوضات مع البوليساريو؟
17 تشرين الأول 2022
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
الشيخ عبدالله لآسلام تايمز: مؤتمر الوحدة الاسلامية ينعقد على وقع إنتصارات المقاومة
15 تشرين الأول 2022
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
مؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران يصدر بيانا في ختام اعماله
15 تشرين الأول 2022
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
وزير الدفاع الايراني: حققنا إنجازات مهمة في مختلف المجالات
15 تشرين الأول 2022
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
15 تشرين الأول 2022
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
ابن زايد في موسكو... للوساطة ام بحثاً عن وساطة؟
15 تشرين الأول 2022
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
عقب اتفاق ترسيم الحدود.. حزب الله عنوان عريض في معادلة الانتصار
15 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
مقاومة الضفة تثير قلق الاحتلال الصهيوني وتفشل الخيارات الإسرائيلية
الشيخ زكزاكي: الايادي السعودية تظهر بوضوح في مجزرة "زاريا"
باحث استراتيجي: إيران هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تتبنى فكرة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية