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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 17:37

روسيا وسوريا توقعان اتفاقية مالية

روسيا وسوريا توقعان اتفاقية مالية
وفي ختام اجتماع عمل ضم ممثلي الوزارتين ضمن أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق.

وأكد معاون وزير المالية السوري منهل هناوي أن الاتفاقية تسهم في تطوير عمل الوزارة وخاصة أن التجربة الروسية ونظامها المالي متطور وعصري، لافتا إلى أن وزارة المالية السورية بحاجه للانتقال إلى نظام إدارة مالية متكامل أكثر تطورا.

وأشار هناوي إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتطبيقها في سوريا وفق التشريعات الملائمة كي يتم الارتقاء بالسياسية المالية وتطوير عمل الأنظمة الحسابية، ما يسهم بربط الخزانة المركزية مع مختلف الجهات وضبط وترشيد الإنفاق العام.

من جانبه بين نائب رئيس الخزانة الروسية ألكساندر دميدوف أهمية التعاون مع وزاره المالية السورية القائم منذ عام 2019، موضحا أن اتفاقية التعاون اليوم تعتمد على تبادل الخبرات وتطوير النظامين الماليين في البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1019681
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