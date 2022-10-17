استشهاد احد ضباط شرطة المرور على ايدي الارهابيين جنوب شرقي البلاد

واوضح "العميد احمد طاهري" لمراسل "ارنا" ، ان "النقيب عباسي" وهو احد ضباط شرطة المرور بمدينة سراوان، تعرض عند الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الاثنين، الى حادث اطلاق نار باستخدام سلاح رشاش "كلاشنكوف"، نفذته عناصر ارهابية مغفلة من داخل سيارة بيجو 405 صالون.



واضاف، ان عملية التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث والقبض على الارهابيين، بدات منذ تنفيذ الجريمة بحق الشهيد النقيب عباسي.



كما وجه قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، خطابه الى الزمر الارهابية واعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، من انهم لن يحققوا مآربهم البغيضة عبر اغتيال المدافعين عن امن البلاد؛ مؤكدا بان هذه الجرائم ستزيد الشعب الايراني قوة و وعيا في مواجهة اعدائه.