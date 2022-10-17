العراق..النزاهة النيابية تطلب من القضاء منع الكاظمي من السفر

اسلام تايمز (العراق)- قدمت لجنة النزاهة النيابية في العراق، طلبا رسميا الى رئاسة محكمة تحقيق الكرخ الاتحادية ، لاصدار قرار قضائي بمنع سفر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي و مدير مالية مكتب رئيس الوزراء.