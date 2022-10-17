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الاثنين 17 تشرين الأول 2022 ساعة 21:35
العراق..النزاهة النيابية تطلب من القضاء منع الكاظمي من السفر
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين ، امراً ولائياً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء البالغة ( 70 مليار دينار) لحين حسم الدعوى المقامة امامها.
مصدر :
وكالات
رقم :
1019732
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