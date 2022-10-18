الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 08:56

إيران تدعم اقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية

إيران تدعم اقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية
وأكد بلوجي في تصريحه الاثنين خلال اجتماع اللجنة الاولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإخفاقات المتتالية لاجتماعات مراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية تظهر أنه لا يوجد هنالك افق للتدمير الكامل للأسلحة النووية.

واستعرض الدبلوماسي الايراني آخر آراء ومواقف جمهورية إيران الإسلامية بشأن الأسلحة النووية في الاجتماع الخاص للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه منذ صدور أول قرار أممي بشأن نزع السلاح النووي عام 1946 وبعد ذلك مع دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ عام 1972 ، سعى النظام الدولي إلى تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولكن الدول النووية وعلى الرغم من قبول الالتزام القانوني الملزم في هذا الصدد ، فمن الناحية العملية ، من خلال تعزيز ترساناتها النووية كماً ونوعاً ، لم تفشل فقط في الوفاء بهذا الالتزام ، بل ان عدم امتثالها لهذا الالتزام كان مؤكدا تماما.

وذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على رأس الدول النووية التي انتهكت التزاماتها من خلال زيادة ترسانات كل منهما من جهة وخفض مستوى عتبة استخدام الأسلحة النووية من جهة أخرى.

وأكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن الخطط غير ذات الصلة التي اقترحتها الولايات المتحدة أو الدول النووية لن تؤدي إلى نزع الأسلحة النووية ، ولهذا الغرض فمن الضروري، توفر العزم السياسي لدى الدول النووية وإعداد خطة زمنية محددة للتدمير الكامل للأسلحة النووية.

وتابع: "للأسف ، الفشلان المتعاقبان في مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يظهران أنه لا يوجد افق في هذا المجال".

وقال ممثل إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجمهورية الإسلامية تؤيد اقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية.

وتناول الدبلوماسي الإيراني القضايا الإقليمية بما في ذلك خطر ترسانة الكيان الإسرائيلي ، وشدد على ضرورة تحقيق نزع سلاحه النووي من خلال العضوية في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كعضو غير نووي.

كما رد عضو مكتب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة على بعض اتهامات الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي والقضايا الصاروخية والقضايا الإقليمية.
مصدر : وكالات
رقم : 1019774
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
18 تشرين الأول 2022
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
18 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
18 تشرين الأول 2022
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
18 تشرين الأول 2022
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
18 تشرين الأول 2022
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
18 تشرين الأول 2022
هل يضع الذهب الأسود نهاية للشراكة الأمريكية السعودية القديمة
هل يضع الذهب الأسود نهاية للشراكة الأمريكية السعودية القديمة
18 تشرين الأول 2022
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
17 تشرين الأول 2022
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
17 تشرين الأول 2022
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
17 تشرين الأول 2022
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
17 تشرين الأول 2022
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
17 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن