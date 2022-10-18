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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 14:07

إضراب عام واحتجاجات في تونس لليوم الرابع

إضراب عام واحتجاجات في تونس لليوم الرابع
وأحرق المحتجون الإطارات المطاطية، فيما هاجمت قوات الحرس الوطني المحتجين وأطلقت صوبهم الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية لتفريقهم، ووصف شهود عيان مواجهة الليلة بـ"القوية"، بحسب ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، قد قال في تصريحات صحافية، إن "عددا من المندسين شاركوا في احتجاجات حي التضامن وحي الانطلاقة لغايات سياسية ولتنفيذ عمليات خلع وسرقة" بحسب ما يدعي.

وأضاف بوزغاية أن "ما يرويج بخصوص تعرض الشاب المتوفى مالك السليمي إلى التعنيف من قبل أعوان الأمن فيه كثير من المغالطات"، موضحًا أن "دورية أوقفت الشاب وصديقيه كإجراء روتيني إلا أنه عمد إلى الفرار وقفز من جدار عال وسقط، وقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة النيابة العمومية والتدخل لنقل الشاب على جناح السرعة إلى المستشفى"، وفق قوله.

وقال بوزغاية إن الداخلية تملك تسجيلات تظهر مالك السليمي قبل وفاته، فيما أكد أن صديقيه شهدوا بعدم تعرضه إلى العنف.

وتشهد مدينة جرجيس، جنوب البلاد، حالة احتقان شديدة، ونقل محتجون فيديوهات عن مناوشات مع الأمن وسط المدينة، التي تستعد اليوم الثلاثاء لإضراب عام احتجاجا على ما وصفوه بتقصير الدولة في التعامل مع فاجعة غرق مركب هجرة سرية كان يقل 18 شخصا من المدينة.

واليوم الاثنين، أعلنت الرئاسة التونسية أنه تقرر فتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة كل إخلال، فيما يبدو أنه محاولة متأخرة لتفادي التصعيد الشعبي في المدينة.

واعتقلت السلطات التونسية، الإثنين، ناشطا مدنيا وأحد أهالي المفقودين في مدينة جرجيس، بينما كانوا في رحلة البحث عن جثث أبنائهم في مستشفى مدينة قابس، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد ذلك.

ومن المقرر أن تشهد جرجيس اليوم الثلاثاء إضرابًا شاملًا مع إقامة جنازة رمزية لـ18 شخصا من ضحايا ومفقودي المركب الغارقة منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي .
مصدر : وكالات
رقم : 1019816
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