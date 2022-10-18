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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 14:14
إئتلاف ادارة الدولة يحدد اليوم موعدا للتصويت على الحكومة
واضاف ان"الائتلاف بحث اخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة الخدمة"، مؤكدا عزمه "دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل اعضائها".
مصدر :
وكالات
رقم :
1019819
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