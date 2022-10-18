إئتلاف ادارة الدولة يحدد اليوم موعدا للتصويت على الحكومة

اسلام تايمز (العراق)- قال الائتلاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "عقد أمس، اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".