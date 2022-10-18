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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 14:22

القيادي "البطش" يشيد بتصحيح أستراليا موقفها تجاه القدس الشريف

القيادي "البطش" يشيد بتصحيح أستراليا موقفها تجاه القدس الشريف
ودعا خالد البطش كافة الحكومات التي اعترفت بالقدس عاصمة للعدو أو نقلت سفاراتها للقدس "للتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان وأن يقتدوا بموقف الحكومة الأسترالية الحالي والعدول عن هذه القرارات الظالمة بحق عاصمة شعبنا وبحق مقدسات المسلمين والمسيحين".

وقال القيادي البطش خلال تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" أستراليا تُصحح خطأ قد وقع وندعوها إلى مزيد من الخطوات الداعمة للقضية الفلسطينية ومحاسبة ومقاطعة الاحتلال ومستوطنيه. معتبراً قرار أستراليا رسالة للاهثين خلف إسرائيل للتطبيع معها وإقامة الأحلاف الأمنية وفتح العواصم أمام كيانهم الغاصب.

صفقة وفاء الأحرار

وشدد القيادي البطش في يوم تحرير مئات الأسرى والأسيرات في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ضمن صفقة وفاء الأحرار على أن الطريق لتحرير الأسرى هو اعتقال جنود الاحتلال الصهيوني واستمرار لنهج التحرير والتبادل الذي تكرر مراراً خلال مسيرة الثورة الفلسطينية ونجح في إطلاق سراح الآلاف من أسرى وحرائر شعبنا في عدة مناسبات.

وأوضح أن الأبطال الذين تم الإفراج عنهم في كل صفقات التبادل والتي كان آخرها وفاء الأحرار شكلت رافعة للمقاومة وعززت ثقة جماهير شعبنا بخيار الجهاد والمقاومة الذي فرض شروطه في إطلاق سراح مئات الأبطال من أبناء وقادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها من فصائل المقاومة .

وجدد القيادي البطش تأكيده على أن الطريق إلى تحرير الأسرى هو مزيد من عمليات التبادل مع العدو ضمن رؤية محددة تقوم على( دورية أسر الجنود الاحتلال ) لضمان الإفراج عن أسرانا وأسيراتنا الماجدات .

وتابع "رسالة المقاومة لكل أسرانا وخصوصاً أسري نفق الحرية هي الصمود والثقة بالله وبأبطال المقاومة الذين لن يتركوا فرسانهم بالسجون الصهيونية".

ووجه البطش في صفقة وفاء الأحرار التحية لأرواح شهداء عملية الوهم المتبدد " الاستشهاديين/ الشهيد حامد الرنتيسي والشهيد / محمد فراونة وكافة الشهداء الذين شاركوا في عملية الوهم المتبدد ".
مصدر : وكالات
رقم : 1019824
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