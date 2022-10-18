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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 15:08

رضائي: العلاقات السياسية بين إيران وقطر نموذج لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية

رضائي: العلاقات السياسية بين إيران وقطر نموذج لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية
والتقي رضائي، وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في الدوحة، حيث قال خلال هذا اللقاء إن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد نموا في السنوات الماضية، داعيا إلي ايلاء الإهتمام إلي كافة قدرات إيران وقطر لتسريع وتيرة المبادلات الاقتصادية والتجارية بينهما.

واضاف، إن أسواق دول المنطقة واسعة وتتمتع بإمكانيات وطاقات عديدة مضيفا إن إيران يمكن أن تلعب دورًا فاعلًا في ترانزيت البضائع إلى قطر بطرق مختلفة، ومنها إنشاء موانئ مشتركة.

بدوره أشار وزير التجارة والصناعة القطري خلال اللقاء إلى التعاون المشترك بين طهران والدوحة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية مضيفا إن إقامة معارض مشتركة ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

واضاف، هناك العديد من الفرص لزيادة التجارة و تعزيز التبادلات بين البلدين، والتي يجب استخدامها للمساعدة في تطوير العلاقات بينهما اكثر فاكثر.

وتوجه رضائي قبل يومين إلى العاصمة القطرية الدوحة لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الإيرانية وذلك على أعتاب كأس العالم لكرة القدم 2022، ومتابعة الوثائق الموقعة بين مسؤولي البلدين.
رقم : 1019827
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