رئيسي: الحكومة تمتلك ارادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول عملي

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر النخبة الوطني الثاني عشر المنعقد بطهران قال السيد رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسة الوطنية للنخب والدائرة العلمية والتكنولوجية بديوان رئاسة الجمهورية ومن خلال الجامعات والوزراء المحترمين والنخب أنفسهم ، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء الاعزاء ومقترحاتهم وآرائهم.



واضاف: هنالك اليوم في الحكومة إرادة جادة للاهتمام برأي النخب حتى نتمكن من رؤية التطور عمليا. وقد وفرت هذه النظرة الموجودة لدى النخب أكثر من غيرها ، أساسًا جيدًا للغاية لتحقيق فكرة الحكومة لايجاد التطور في المجالات العلمية وخاصة في المجالات العملانية.



واشار إلى أن فكرة مؤسسة النخبة الوطنية قدمها قائد الثورة الاسلامية، وقال: تشكلت هذه المؤسسة وفق رؤية سماحته واتخذت خطوات للتعرف على النخب ودعمها ، ومع كل التقدير للجهود المبذولة في الفترات الماضية خاصة في الدائرة العلمية والتكنولجية برئاسة الجمهورية التي قام به الدكتور ستاري وزملاؤه ، فان ما تم تحقيقه مختلف عما يجب القيام به.



وتابع: بطبيعة الحال ، يجب اتخاذ خطوات جديدة وطويلة بالاستفادة من الخبرات والانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن. يجب العمل على تحديد النخب وما هي النخب.



واكد أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته ، وقال: خلال زيارتي لاحدى الدول الجارة قدمنا لهم كهدية حزمة كاملة لغرفة عمليات حيث اندهش مسؤولوها من قدرة ايران على انتاج معدات غرفة العمليات.



وتابع رئيسي: لا ينبغي للنخب أن يصابوا بروح الاستعلاء التي هي من آفات النخب ، وعليهم العمل لخدمة الشعب وفك العقد وان الحفاظ على هذه النعمة الإلهية للنخب ، هو استخدام كل مواهبهم وإبداعهم ومبادراتهم لتلبية احتياجات الشعب وحل مشاكل البلاد.



وأضاف رئيس الجمهورية: نحن على استعداد لاستخدام معرفة وخبرة الآخرين في جميع أنحاء العالم والتعاون مع جميع المراكز العلمية ، وسنستخدم بالتاكيد اي وجهة نظر جديدة، لكننا نتعامل بحذر مع الوصفات المقدمة من الخارج؛ اذ هناك فرق بين استخدام خبرة ومعرفة الآخرين وتطبيق الوصفة.



وتابع رئيسي: يجب على علمائنا وخبرائنا التحقق بعناية مما إذا كانت الوصفات المقدمة مناسبة لنظامنا البيئي وما إذا كانت احتياجاتنا قد تم أخذها في الاعتبار. لو عمل بلد ما بوصفة معينة فليس بالضرورة ان نعمل به نحن ايضا ، لذلك ليس لدينا أي حدود فيما يتعلق باستخدام العلم والمعرفة ، ولكن يجب ان نتعامل بحذر في استخدام الوصفات المقدمة.



واكد أن النخب يجب أن تكون مستقلة ، وقال: إن مكانة النخب في بلادنا لها قيمة عالية، وهذه القيمة يجب أن تحافظ عليها النخب نفسها والمؤسسات. ومن واجب المسؤولين وواجبنا تقديم الدعم المالي والقانوني وتوفير المجال لازدهار المواهب.



وقال رئيس الجمهورية: في يوم ما واجهتنا مشكلة نهب الأراضي والموارد ، واليوم لدينا مشكلة نهب الادمغة، والعدو يريد نهب مواهبنا. نخبنا هي القوى الدافعة للبلاد والعدو يحاول نهبها منا.



وشدد على ضرورة توفير الأرضية لأنشطة واداء دور النخب والمثقفين والمرأة ، واعتبر هذا الامر من واجب الحكومة ، وقال: اليوم لدينا نحو 7400 شركة معرفية، ولكن من حيث الكم والجودة لا يجب أن نكتفي بهذا العدد.. هناك الكثير من مجالات العمل في البلاد. وفي سياق تنفيذ أوامر قائد الثورة، نرى أنه من واجبنا خدمة النخب والمواهب والجامعات والمعاهد البحثية بكل الوسائل الممكنة حتى تنمو هذه المواهب ويتم توفير مجال ازدهارها وعملها وجهودها.