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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 15:29

"داخلية غزة" تثمن الجهود الماليزية بإنقاذ فلسطيني اختطفه الموساد

"داخلية غزة" تثمن الجهود الماليزية بإنقاذ فلسطيني اختطفه الموساد
وتقدمت الداخلية في تصريح صحفي مكتوب صباح اليوم الثلاثاء بالشكر لشرطة ماليزيا وأجهزتها الأمنية، على دورهم في الكشف عن الجريمة.

كما استنكرت الوزارة "هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أحد أبناء شعبنا الفلسطيني في ماليزيا"، داعية إلى محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.

وكانت أجهزة الأمن الماليزية قد نجحت في تفكيك شبكة تجسس للموساد "الإسرائيلي" وتحرير ناشط فلسطيني خطفته، خلال 24 ساعة من خطفه.

وأكدت صحف ماليزية، نقلاً عن مسؤولين، أن الموساد جنّد خلية من 11 ماليزيا على الأقل بهدف تعقب نشطاء فلسطينيين، وأن الخلية تورطت في اختطاف فلسطيني.

وبحسب صحيفة "يو سترايتس تايمز" الماليزية، فإن قوة أمن ماليزية خاصة تمكنت من الوصول إلى الخاطفين خلال 24 ساعة واعتقالهم وتحرير الرهينة الذي غادر البلاد بعد الحادث بأيام، ووجد في المكان تحضيرات لحجز شخص آخر.
مصدر : وكالات
رقم : 1019829
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