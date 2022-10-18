السيد الحوثي: العدوان أراد تعطيل الدولة وإصابتها بالشلل كي تستمر الفوضى

وقال السيد الحوثي في كلمة خلال تدشين الحكومة العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، ان نتيجة الاستهداف المعادي للمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام والحضور بين الناس.



واضاف: في الفترات التي تقل فيها حالات القصف الجوي يتوجب الحضور المكثف في مؤسسات الدولة وتعويض النقص السابق وتنشيط الحضور في المجتمع والعناية بمعالجة مشاكلهم.



واكد ان الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية.



واعتبر السيد الحوثي: ان المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي فيجب العناية بالجانب الزراعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني.