الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 18:09

الحجار: موقف المنظمات الدولية من خطة عودة النازحیین السوریین مستغرب

الحجار: موقف المنظمات الدولية من خطة عودة النازحیین السوریین مستغرب
وكشف في حديث تلفزيوني أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم خصوصًا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقله على الصعيد الصحي وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرًا".

وعن موقف المنظمات الدولية قال: "إن هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية ولا تريد تأمين المياه النظيفة ولا تريد إزالة الحفر الصحية ولا تريد إزالة النفايات. فماذا تريد وماذا يدور في فكرها؟ هل تعتقد هذه المنظمات أن لبنان يستطيع تمويل مليونين وثمانين ألف شخص ويزيل نفاياتهم ويؤمن مياههم وينظف الحفر الصحية ويؤمن الطبابة؟ نود أن نعرف بم يفكرون وما هي الحلول التي يطرحونها؟؟".

وأكد الوزير الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخيص إضافة إلى كل المصائب الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها". وسأل: "هل إن بلدًا بحجم لبنان يبلغ عدد مواطنيه أربعة ملايين شخص، يستطيع أن يُسكن معهم مليوني شخص؟ فلنعتبر أن لبنان بلد منتج وصناعي وليس بحال فقر، فهل يستطيع أن يسكن معه ما يعادل نصف سكانه؟. هل من دولة في العالم تستطيع أن تفعل ذلك؟ مع العلم أن القسم الأكبر من النازحين يذهب إلى سوريا ويعود منها بشكل متكرر".

وشدد وزير الشؤون الإجتماعية وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "العودة ستكون طوعية "، موضحًا أن "تحديد الموعد مرتبط بالأمن العام الذي يهتم بالنواحي اللوجستية والتقنية".

وختم مؤكدًا أننا "نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى كما كان دائمًا هو الحال بين البلدين".
مصدر : وكالات
رقم : 1019841
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
18 تشرين الأول 2022
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
18 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
18 تشرين الأول 2022
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
18 تشرين الأول 2022
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
18 تشرين الأول 2022
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
18 تشرين الأول 2022
هل يضع الذهب الأسود نهاية للشراكة الأمريكية السعودية القديمة
هل يضع الذهب الأسود نهاية للشراكة الأمريكية السعودية القديمة
18 تشرين الأول 2022
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
القائد العام للحرس الثوري يحذر النظام السعودي
17 تشرين الأول 2022
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
إيران: ارتفاع عدد قتلى حادثة سجن ايفين إلى 8 أشخاص
17 تشرين الأول 2022
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
المسار القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية
17 تشرين الأول 2022
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
اعتقالات واسعة.. الهند تواصل حربها على الإسلام
17 تشرين الأول 2022
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ "أنصار الله"
17 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن