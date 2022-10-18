قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد

وقال العميد كودرزي في تصريح له اليوم الثلاثاء لدى لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان جنوبي آية الله " السيد علي رضا عبادي " في مدينة بيرجند (شرق)، ان ايران لها اطول الحدود والعدد الاكبر من الدول الجارة في العالم بعد روسيا والصين.



واشار قائد قوات حرس الحدود الايراني بان هذه القوات تتولى حراسة 97% من حدود البلاد ، مؤكدا بان الامن المستدام مستتب في هذه الحدود.



ونوه العميد كودرزي الى عدد الزوار الذين تشرفوا هذا العام بزيارة الامام الحسين (عليه السلام) في مراسم الاربعين والذي بلغ 3 ملايين و800 الف زائر، وأكد توفير الامن لكل هؤلاء الزوار حيث أشاد قائد الثورة الاسلامية بهذه القوات لجهودها الجبارة التي بذلتها في هذا الخصوص.