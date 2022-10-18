ردود الأفعال على تصريحات‘‘جوزيب بوريل‘‘ العنصرية

وكان بوريل قال في تصريح يوم الخميس الماضي إن "أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقة، أفضل مزيج من الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي استطاعت البشرية أن تبنيه، لكن بقية العالم ليس حديقة تماما، بقية العالم.. أغلب بقية العالم هو أدغال".



وأضاف: "الأدغال يمكن أن تغزو الحديقة، وعلى البستانيين أن يتولوا أمرها، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الأسوار، حديقة صغيرة جميلة محاطة بأسوار عالية لمنع الأدغال لن تكون حلا، لأن الأدغال لديها قدرة هائلة على النمو، والأسوار مهما كانت عالية لن تتمكن من حماية الحديقة، على البستانيين أن يذهبوا للأدغال، على الأوروبيين أن يكونوا أكثر انخراطا مع بقية العالم، وإلا فإن بقية العالم سوف تغزو أوروبا".



من جهتها ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على بوريل بالقول - على حسابها في تلغرام-، إن "أوروبا أنشأت تلك "الحديقة" من خلال النهب البربري لـ"الغابة"، ولم يكن بوريل ليصيغها بشكل أفضل: النظام الأكثر ازدهارًا في العالم، الذي تم إنشاؤه في أوروبا، والذي ترعاه جذور في المستعمرات التي اضطهدوها بلا رحمة".



وتابعت زاخاروفا، إن "فلسفتهم في الفصل والتفوق أصبحت هي الفكرة الأساسية للفاشية والنازية، وكلتا الحربين العالميتين في القرن العشرين كانتا ناجمتين عن طموح ألمانيا "لاستعادة العدالة" وإعادة تقسيم مستعمرات أوروبا التي فشلت تلك الدولة في انتزاعها لنفسها".



وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن تصريحات بوريل المسيئة للدول، "عبارة الحديقة / الغابة نابعة عن عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تعطي الغرب الحق في الغزو والاحتلال".



ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات بوريل التي وصف فيها أوروبا بأنها حديقة، وكتب على صفحته الشخصية على تويتر: "عبارة الحديقة / الغابة نابعة عن عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تعطي الغرب الحق في الغزو والاحتلال".



وأضاف: تلك الحقبة انتهت. العالم متعدد الأقطاب خلف الباب. على الاتحاد الأوروبي إما أن يقبل الحقائق أو أنه سيستمر في التراجع والزوال.



ومن جهته وصف حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري، تصريح مفوض الأمن والخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم الآخر بالأدغال، يإنها "عنصرية".



وكتب الكواري في تغريدة عبر "تويتر": "تصريح جوزيف بوريل، يعبر عن عنصرية واختلال توازن، وفلس حضاري وقيمي"، معتبرا أن "الغرب يفتقد القيادات القادرة على القرارات الشجاعة التي تتعامل مع القدرات الذاتية، وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب إلى أين؟ وإلى أين يقود العالم؟".



واعتبر كتاب وصحفيون ان تصريحات بوريل تعبر عن روح التعالي لدى الغرب عامة والأوروبيين خاصة، وإن وصف بوريل لأوروبا بأنها حديقة وأن بقية العالم أدغال هو وصف لا يمكن قبوله.



وذهب البعض الآخر الى ان خطان بوريل ينبع من الروح الاستعمارية الأوروبية القديمة، ومبررات الاستعمار الأوروبي التي كان يقدمها لاستعمار الشعوب واحتلاله لأراضيه.