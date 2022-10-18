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الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022 ساعة 20:08

اللواء باقري: لسنا قلقين من تهديدات الاعداء العسكرية والصلبة

اللواء باقري: لسنا قلقين من تهديدات الاعداء العسكرية والصلبة
وفي حديثه في الملتقى التخصصي لمسؤولي الشؤون الثقافية بالقوات المسلحة، أشار اللواء محمد باقري الى القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، وقال: اليوم وبفضل الاقتدار والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة والارشادات الحكيمية لقائد الثورة الاسلامية، وعظمة دماء الشهداء، نعيش في أمن وتم إحباط مؤامرات الأعداء مرارا وتكرارا.

وصرح اللواء باقري: كما انه بفضل القدرات الردعية التي اوجدناها في قواتنا المسلحة، لم يعد لدينا اي قلق من تهديدات الاعداء العسكرية والصلبة. ومع ذلك فإن القوات المسلحة في هذا المجال يقظة ليل نهار وترصد جميع التطورات والتحركات الاقليمية وخارج المنطقة، لئلا تتعرض للتهديد او المباغتة.

ولفت الى ان القوات المسلحة ومقارنة بالنظام البائد، تنامت بشكل ملموس ولافت من حيث المعدات والتجهيزات، مضيفا: ان قواتنا المسلحة توفر اكثر من 85 بالمائة من احتياجاتها للمنظومات الدفاعية من الداخل، وهذا واحد من اهم انجازات الثورة الاسلامية.
رقم : 1019871
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