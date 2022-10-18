كاتب أمريكي: محمد بن سلمان ألد أعداء السعودية

وذكر كويستوف في مقال أن ولي العهد المتهور تخبط في غزوه لليمن، وخلافه مع قطر، وقتله للصحفي جمال خاشقجي.



وأشار إلى أن ابن سلمان أخطأ مؤخرًا بدعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصف الكاتب الأمريكي بأنه “ألد أعداء السعودية”.



كما كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” العالمية للأنباء عن الأحوال التي وصل إليها الشباب في السعودية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والبطالة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.



وأكدت الوكالة في تقريرها أن هذا أثر بشكل كبير على فرص زواج الشباب في السعودية. لذلك توجهوا مؤخرا إلى زواج المسيار الذي يلاقي رواجا كبيرا في السعودية مؤخرا.



وكشف التقرير عن قيام سعوديين ووافدين أجانب بالبحث عبر تطبيقات المواعدة ومواقع الزواج عن شريكات يردن زواج مسيار.



وتؤكد “فرانس برس” أنه من الصعب للغاية تقدير عدد هذه الزيجات.